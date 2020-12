The Haunting of Bly Manor: nessun piano per la terza stagione, dice Mike Flanagan (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo le recensioni deludenti che hanno accolto The Haunting of Bly Manor, Mike Flanagan ha ammesso di non avere progetti per una terza stagione della serie antologica Netflix. Mike Flanagan ha legato il suo nome ad alcuni classici dell'horror contemporaneo, tra cui The Haunting of Bly Manor, show antologico prodotto da Netflix e composto da Hill House e Bly Manor. A causa delle recensioni deludenti che hanno accolto Bly Manor, però, il regista ha ammesso di non avere progetti in mente per la terza stagione della serie antologica prodotta da Netflix. Negli ultimi anni, Flanagan ha ottenuto ottimi successi grazie ad Oculus - Il riflesso ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo le recensioni deludenti che hanno accolto Theof Blyha ammesso di non avere progetti per unadella serie antologica Netflix.ha legato il suo nome ad alcuni classici dell'horror contemporaneo, tra cui Theof Bly, show antologico prodotto da Netflix e composto da Hill House e Bly. A causa delle recensioni deludenti che hanno accolto Bly, però, il regista ha ammesso di non avere progetti in mente per ladella serie antologica prodotta da Netflix. Negli ultimi anni,ha ottenuto ottimi successi grazie ad Oculus - Il riflesso ...

