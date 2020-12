Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio e Semmering: orari, programma, tv, streaming (Di giovedì 24 dicembre 2020) La prossima settimana la Coppa del Mondo di sci alpino vivrà i suoi ultimi due appuntamenti per il 2020. A Bormio saranno protagonisti gli uomini-jet per una due giorni tutta dedicata alla velocità (discesa il 28 e supergigante il 29). Grande attesa in casa Italia per Dominik Paris, che ha nella Stelvio una delle sue piste preferite. Attenzione anche alla voglia di riscatto di Christof Innerhofer dopo un inizio un po’ sottotono. Uomini a Bormio e donne, invece, impegnate in Austria a Semmering nelle discipline tecniche. Si comincia con il gigante con la spettacolare sfida tra le specialiste delle porte larghe. Marta Bassino e Federica Brignone puntano alla vittoria; mentre il giorno dopo ci sarà lo slalom con Irene Curtoni che è certamente la miglior carta azzurra tra i rapid gates. Di ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) La prossima settimana ladeldi scivivrà i suoi ultimi due appuntamenti per il 2020. Asaranno protagonisti gli uomini-jet per una due giorni tutta dedicata alla velocità (discesa il 28 e supergigante il 29). Grande attesa in casa Italia per Dominik Paris, che ha nella Stelvio una delle sue piste preferite. Attenzione anche alla voglia di riscatto di Christof Innerhofer dopo un inizio un po’ sottotono. Uomini ae donne, invece, impegnate in Austria anelle discipline tecniche. Si comincia con il gigante con la spettacolare sfida tra le specialiste delle porte larghe. Marta Bassino e Federica Brignone puntano alla vittoria; mentre il giorno dopo ci sarà lo slalom con Irene Curtoni che è certamente la miglior carta azzurra tra i rapid gates. Di ...

