“Ora Marina e il suo piccolo riposano insieme” Una sola bara bianca per mamma e il figlio | “Ci dà una grande pace”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 dicembre 2020)era rientrata da Londraal suo compagno, Gerardo De Armas, per far nascere ilKeilen, che avrebbe dovuto vedere la luce prima di Natale. Martedì scorso la tragedia che ha infranto per sempre il sogno del Natale felice alle porte: dopo aver concluso la lezione di parto prenatale, mentre parlava con una delle educatrici,ha avvertito una fortissima fitta addominale. I soccorsi sono stati immediati ma l’emorragia interna ha compromesso anche la vita del bimbo che portava in grembo. Sono morti entrambi, tra le lacrime e l’incredulità di una famiglia devastata per sempre. La prima impressione dei medici, confermata poi dall’autopsia, è che la donna soffrisse di una patologia congenita che è esplosa col termine della gravidanza. Ieri, per il funerale, nella chiesa San Biagio in Veneto, c’era ...