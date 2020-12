Luciano Nobile | Stiamo andando verso un Natale difficile

Leggi su udine20

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Dio vuole che tutti siano salviIn questi giorni, chi entra in cattedrale dalla porta a destra, subito si imbatte in un angelo fortemente illuminato che indirizza alla contemplazione del Mysterium, cioè del progetto di Dio, realizzato in un Bambino. Ma non si comprenderebbe se alle spalle dell’angelo non fosse collocato un grande Crocifisso che ci ricorda il dono di un amore infinito. La Pasqua è il compimento del Mysterium, da cui nasce anche il Praesepium. È la luce pasquale che dà senso alla scena che si apre al nostro sguardo. I nostri occhi, illuminati dalla Pasqua di Resurrezione, ora si rivolgono a Gesù che riposa sul grembo di Maria, mentre Giuseppe osserva, vigile e pacato.La modesta abitazione segna subito il contrasto tra i termini altisonanti con cui è stato annunciato “sarà grande e chiamato figlio dell’Altissimo” e la realtà che appare ai nostri occhi: povertà, nudità e ...