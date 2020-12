Lotteria Italia, i casi più discussi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si è discusso moltissimo di tre biglietti della Lotteria Italia 2019 da ventimila euro ciascuno, che sono stati venduti in una città del Varese, a Ferno, instillando in molti partecipanti, critici e opinionisti ragionevoli dubbi sulla loro validità. In effetti la questione sembra avere il sapore di un giallo, dal momento che i tre biglietti presentano i primi cinque numeri uguali e la stessa serie, secondo questo ordine P474343, P474346, P474348. Sulla faccenda si è pronunciata anche Selvaggia Lucarelli, che alquanto interdetta ha segnalato su Twitter le sue incertezze sostenendo che la sorte, sebbene bizzarra generalmente, sembra essere stata piuttosto pilotata in questo caso. Il caso Ferno e l’intervento delle autorità Si tratta di un’ipotesi molto rara che può verificarsi una sola volta su ben 2,6 miliardi di miliardi. Ma il dubbio ha assunto ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si è discusso moltissimo di tre biglietti della2019 da ventimila euro ciascuno, che sono stati venduti in una città del Varese, a Ferno, instillando in molti partecipanti, critici e opinionisti ragionevoli dubbi sulla loro validità. In effetti la questione sembra avere il sapore di un giallo, dal momento che i tre biglietti presentano i primi cinque numeri uguali e la stessa serie, secondo questo ordine P474343, P474346, P474348. Sulla faccenda si è pronunciata anche Selvaggia Lucarelli, che alquanto interdetta ha segnalato su Twitter le sue incertezze sostenendo che la sorte, sebbene bizzarra generalmente, sembra essere stata piuttosto pilotata in questo caso. Il caso Ferno e l’intervento delle autorità Si tratta di un’ipotesi molto rara che può verificarsi una sola volta su ben 2,6 miliardi di miliardi. Ma il dubbio ha assunto ...

