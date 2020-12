L’allenatore del Napoli Gattuso | «Soffro di miastenia da 10 anni Ai ragazzi dico di non aver paura | non bisogna nascondersi» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 dicembre 2020) «Siamo arrivati a questa partita scarichi fisicamente e questo punto ce lo teniamo stretto. Anch’io è da 10-12 giorni che non sono me stesso, anzi. Voglio fare un appello a tutti ini che hannoquando hanno qualcosa di strano e non si vedono bene allo specchio. La vita è bella eaffrontarla senza, non».delRino, intervistato da Sky Sport dopo il pareggio in casa contro il Torino, ha rivelato di soffrire di, una malattia cronica autoimmune che indebolisce i muscoli di occhi e palpebre. Al momento non esistono cure risolutive, ma terapie in grado di ridurre i sintomi. “Voglio fare un appello a tutti ini che ...