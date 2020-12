L’addio di Valerio Scanu al padre morto di Covid: ”Ti vedevo come Highlander” (Di giovedì 24 dicembre 2020) ”Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto. Ho sempre visto mio Babbo come Highlander, la persona più buona ma anche più forte del mondo, l’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio, anche le più drammatiche. Trovandoci così, senza che lui potesse proteggerci e tutelarci, mi è venuto da pensare: ‘ma queste cose le ha sempre fatte Babbo, non posso, non sono in grado io, ora”. Valerio Scanu ricorda il padre Tonino, morto di Covid a soli 64 anni, con un lungo messaggio di addio postato sulla sua pagina di Intagram e una foto che ritrae dei palloncini colorati che volano in cielo. Nel messaggio toccante il cantante, anche a nome di suo fratello Alessandro e della mamma Sonia, ringrazia ... Leggi su funweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) ”Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto. Ho sempre visto mio Babbo, la persona più buona ma anche più forte del mondo, l’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio, anche le più drammatiche. Trovandoci così, senza che lui potesse proteggerci e tutelarci, mi è venuto da pensare: ‘ma queste cose le ha sempre fatte Babbo, non posso, non sono in grado io, ora”.ricorda ilTonino,dia soli 64 anni, con un lungo messaggio di addio postato sulla sua pagina di Intagram e una foto che ritrae dei palloncini colorati che volano in cielo. Nel messaggio toccante il cantante, anche a nome di suo fratello Alessandro e della mamma Sonia, ringrazia ...

ennatrasporti : L’addio di Valerio Scanu al padre morto di Covid: ”Ti vedevo come Highlander” - Adnkronos : L'addio di #ValerioScanu al padre morto di #Covid: ''Ti vedevo come Highlander'' - fisco24_info : L'addio di Valerio Scanu al padre morto di Covid: ''Ti vedevo come Highlander'' : Il cantante ringrazia i medici e… - Tele_Nicosia : L’addio di Valerio Scanu al padre morto di Covid: ”Ti vedevo come Highlander” - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Coronavirus, l'addio di Valerio Scanu al papà Tonino: 'Babbo mio, la gratitudine di essere tuoi figli è molto più forte del… -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio Valerio Artropatia emofilica, Vecchio: “Per la prevenzione è fondamentale l’ecografia articolare†Yahoo Notizie