Gli albergatori scrivono a Conte: “I ristori non bastano, così non ce la faremo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giueppe Conte, al ministro per i Beni Culturali Dario Franceschi e a quello per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Per dire basta a una serie di provvedimenti che continuano a trascurare puntualmente le esigenze degli albergatori, piegati da mesi e mesi di restrizioni e dimenticati anche durante le festività, quando di fatto il volume di affari sarà ai minimi storici a causa delle restrizioni volute dal governo giallorosso. I rappresentanti di categoria hanno così deciso di alzare la voce, inviando un messaggio preciso all’esecutivo per far sentire le proprie ragioni. “Ci rivolgiamo a Voi – si legge nel testo – a nome dei principali operatori del sistema alberghiero, poiché? siamo stati senza alcun dubbio uno dei settori produttivi piu? colpiti, ed in modo drammatico, dalla ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giueppe, al ministro per i Beni Culturali Dario Franceschi e a quello per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Per dire basta a una serie di provvedimenti che continuano a trascurare puntualmente le esigenze degli, piegati da mesi e mesi di restrizioni e dimenticati anche durante le festività, quando di fatto il volume di affari sarà ai minimi storici a causa delle restrizioni volute dal governo giallorosso. I rappresentanti di categoria hannodeciso di alzare la voce, inviando un messaggio preciso all’esecutivo per far sentire le proprie ragioni. “Ci rivolgiamo a Voi – si legge nel testo – a nome dei principali operatori del sistema alberghiero, poiché? siamo stati senza alcun dubbio uno dei settori produttivi piu? colpiti, ed in modo drammatico, dalla ...

"La maggioranza ha votato in modo compatto contro la proposta di concedere la gratuità dei parcheggi in zona blu per le prime 24 ore di sosta per ospiti di strutture alberghiere e extra alberghiere, d ...

L'Arac, l'associazione che in città raggruppa i ristoratori, gli albergatori ed i commercianti ha in cantiere un ambizioso progetto, quello di mettere gratuitamente a disposizione di imprese e ...

