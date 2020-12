Furiosa, con Anya Taylor-Joy: confermata la data d’uscita del prequel di Mad Max: Fury Road (Di giovedì 24 dicembre 2020) Warner Bros. ha appena annunciato la data d’uscita di Furiosa, l’atteso prequel di Mad Max: Fury Road. Il lungometraggio arriverà il 23 giugno 2023 sul grande schermo. Stando alle prime indiscrezioni, Furiosa sarà disponibile esclusivamente nelle sale cinematografiche. Poche settimane fa, è stato confermato che Anya Taylor-Joy, una giovane attrice, avrebbe prestato il volto a Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road. Lo studio cinematografico ha confermato che la pellicola arriverà tra poco più di 2 anni, segnando il ritorno di questa amatissima saga fantascientifica. George Miller, un caposaldo della fantascienza, tornerà dietro la macchina da presa. Questo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Warner Bros. ha appena annunciato ladi, l’attesodi Mad Max:. Il lungometraggio arriverà il 23 giugno 2023 sul grande schermo. Stando alle prime indiscrezioni,sarà disponibile esclusivamente nelle sale cinematografiche. Poche settimane fa, è stato confermato che-Joy, una giovane attrice, avrebbe prestato il volto aneldi Mad Max:. Lo studio cinematografico ha confermato che la pellicola arriverà tra poco più di 2 anni, segnando il ritorno di questa amatissima saga fantascientifica. George Miller, un caposaldo della fantascienza, tornerà dietro la macchina da presa. Questo ...

Albanoka1 : RT @oocgfvip5: - Giulia Salemi: “amore tu sei qua adesso con chi ti ama” - Tommaso Zorzi: “sì amore, ci siamo noi, c’è Samantha...” - Stefa… - Lollowitz : RT @IGNitalia: Il prequel di Mad Max arriverà tra qualche anno e vedrà la protagonista de La Regina degli Scacchi nei panni di #Furiosa. h… - Ridley31 : @TortoricAurelio Prevedo una furiosa guerra civile con questi due schieramenti: covidioti e dissidenti, non quelli… - Giu_8 : RT @margoxt_: Abbiamo una data di uscita per #MadMaxFuriosa, lo spin-off/prequel dedicato a Furiosa e con protagonista #AnyaTaylorJoy: 23 G… - TheStrangers94 : RT @Il_Nerdastro: Save The Date, Figli di Guerra: 23 Giugno 2023. Warner ha stabilito una data per il prequel di #MadMax dedicato a #Furios… -

Ultime Notizie dalla rete : Furiosa con Raggi furiosa con Sgarbi: "Cameriera è un lavoro dignitoso, vergogna" Corriere dello Sport.it Furiosa: il prequel di Mad Max: Fury Road arriverà nel 2023

ha anche specificato che la pellicola non sarà disponibile in esclusiva per HBO Max, come sarebbe lecito attendersi dopo l'accordo con la piattaforma streaming ... Stavolta Miller è pronto a narrare ...

Mad Max. Lo spinoff Furiosa nei cinema nel 2023 con Anya Taylor-Joy protagonista

Furiosa, ovvero lo spinoff prequel dell’acclamato Mad Max ... Wasteland – dovrebbe essere già entrato in produzione in Australia con primo teaser trailer in arrivo il prossimo anno. Nel frattempo ...

ha anche specificato che la pellicola non sarà disponibile in esclusiva per HBO Max, come sarebbe lecito attendersi dopo l'accordo con la piattaforma streaming ... Stavolta Miller è pronto a narrare ...Furiosa, ovvero lo spinoff prequel dell’acclamato Mad Max ... Wasteland – dovrebbe essere già entrato in produzione in Australia con primo teaser trailer in arrivo il prossimo anno. Nel frattempo ...