Castelli di sabbia. L’assurda condanna all’ergastolo di Chico Forti e una giustizia in ritardo di 20 anni (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ci sono voluti 20 anni affinché la politica riuscisse finalmente a fare le veci della magistratura, restituendo a Chico Forti se non la libertà, almeno un brandello di quella giustizia che gli era stata negata nelle aule di tribunale statunitensi. La giustizia del processo e nel processo, nel modo in cui questo si svolge, in cui vengono raccolte le prove, l’aderenza tra queste e le sentenze. Quando di quel tipo di giustizia viene fatto scempio, alla politica resta sempre la possibilità di rimediare, come avvenuto in questo caso, sebbene con svariati anni di ritardo. È un potere tanto pericoloso quanto potenzialmente salvifico, quello che può esprimersi nel primato del politico sul giuridico. Il filosofo e giurista Carl Schmitt lo definiva una forma di ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ci sono voluti 20affinché la politica riuscisse finalmente a fare le veci della magistratura, restituendo ase non la libertà, almeno un brandello di quellache gli era stata negata nelle aule di tribunale statunitensi. Ladel processo e nel processo, nel modo in cui questo si svolge, in cui vengono raccolte le prove, l’aderenza tra queste e le sentenze. Quando di quel tipo diviene fatto scempio, alla politica resta sempre la possibilità di rimediare, come avvenuto in questo caso, sebbene con svariatidi. È un potere tanto pericoloso quanto potenzialmente salvifico, quello che può esprimersi nel primato del politico sul giuridico. Il filosofo e giurista Carl Schmitt lo definiva una forma di ...

focuson13678589 : @baumanstyle Essere sostenuta perché ti sei montata castelli de sabbia nella tua testa inesistent ,anche se vedi st… - Arcange23065706 : @Marzia81245257 Se non volete vedere l'evidenza, fatti vostri. Continuate a costruire i castelli di sabbia ... - Arcange23065706 : @Ginevra_Styles_ Vi fate i castelli di sabbia! Pensate al posto di Elisabetta, ma vi rendete conto o no? Non volev… - lxsatomlinson : RT @mylordxerm: è un fottuto bambino e dovreste non parlare di ciò. sentir dire, da qualcuno esterno, che un padre non è padre solo per del… - mylordxerm : è un fottuto bambino e dovreste non parlare di ciò. sentir dire, da qualcuno esterno, che un padre non è padre solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Castelli sabbia Castelli di sabbia: la vicenda Chico Forti e una giustizia in ritardo di 20 anni TPI Parlamentino dei sindaci, Fedele: “Demoralizzato e deluso dall’atteggiamento di Testa”

Avezzano – A margine della riunione del parlamentino dei sindaci, tenutasi stamattina al Castello Orsini di Avezzano ... può certo permettersi il lusso di mettere la testa sotto la sabbia, ma deve ...

Scozzafava: "Juve-Napoli? Anche il calcio obbedisce allo Stato, non può essere zona franca"

Nel corso del suo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava ha commentato la decisione del CONI su Juventus-Napoli.

Avezzano – A margine della riunione del parlamentino dei sindaci, tenutasi stamattina al Castello Orsini di Avezzano ... può certo permettersi il lusso di mettere la testa sotto la sabbia, ma deve ...Nel corso del suo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava ha commentato la decisione del CONI su Juventus-Napoli.