Zona rossa Natale e Capodanno, come spostarsi evitando le multe. I chiarimenti del ministero dell'Interno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dal 24 dicembre scatta la Zona rossa in tutta l'Italia. Fino al 27 dicembre e dal 31 al 6 gennaio (escluso il 4) sono in vigore una serie di misure molto rigide per contenere i contagi da Coronavirus. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicheranno le misure della Zona arancione. Ma come ci si potrà muovere a partire dal 24 dicembre fino al 6 gennaio senza rischiare sanzioni? Il ministero dell'Interno ha inviato una circolare ai prefetti che contiene tutti i chiarimenti rispetto alle ultime norme anti-coronavirus. All'interno del documento si spiega che i controlli in questo periodo saranno intensificati lungo le arterie stradali e in ambito cittadino, per prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità. Nel dettaglio nei giorni del ...

