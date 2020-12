“Voglio farlo in diretta televisiva”, l’ultimo appello di Pippo Baudo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Pippo Baudo ha portato avanti la sua “candidatura” proponendosi per ricevere il vaccino anti Covid in diretta televisiva. Il noto conduttore volto per la campagna di sensibilizzazione al farmaco. Domenica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha portato avanti la sua “candidatura” proponendosi per ricevere il vaccino anti Covid in. Il noto conduttore volto per la campagna di sensibilizzazione al farmaco. Domenica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Sapevano che un giorno qualcuno l’avrebbe adottata e volevano soltanto assicurarsi che stesse bene ... Cani che vengono poi soppressi, così da fare spazio ad altri animali. Dopo aver letto quelle ...

“Voglio farlo in diretta televisiva”, l’ultimo appello di Pippo Baudo

Pippo Baudo ha portato avanti la sua “candidatura” proponendosi per ricevere il vaccino anti Covid in diretta televisiva. Il noto conduttore volto per la campagna di sensibilizzazione al farmaco.

Sapevano che un giorno qualcuno l'avrebbe adottata e volevano soltanto assicurarsi che stesse bene ... Cani che vengono poi soppressi, così da fare spazio ad altri animali. Dopo aver letto quelle ...