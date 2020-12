Variante Covid, spunta la sudafricana: “È ancora più contagiosa”. In Italia superati i 70mila morti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le varianti del Covid sono come gli esami di Eduardo De Filippo. Non finiscono mai. Almeno a giudicare dalla ultima allarmante notizia in arrivo da Londra. Infatti, ci sarebbe una Variante sudafricanadel coronavirus “ancora più contagiosa” è stata individuata nel Regno Unito dopo essere stata scoperta in Sudafrica. Il ministro della Salute Matt Hancok, come riferiscono i media britannici, ha annunciato che due cittadini del Regno Unito sono risultati positivi al rientro dal Sudafrica. Gli esami hanno evidenziato la presenza di una nuova “e altramente preoccupante mutazione del coronavirus” che può quindi definirsi Variante sudafricana. Variante sudafricana, l’allarme del ministro della Salute Gb Il governo, quindi, dispone ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le varianti delsono come gli esami di Eduardo De Filippo. Non finiscono mai. Almeno a giudicare dalla ultima allarmante notizia in arrivo da Londra. Infatti, ci sarebbe unadel coronavirus “più” è stata individuata nel Regno Unito dopo essere stata scoperta in Sudafrica. Il ministro della Salute Matt Hancok, come riferiscono i media britannici, ha annunciato che due cittadini del Regno Unito sono risultati positivi al rientro dal Sudafrica. Gli esami hanno evidenziato la presenza di una nuova “e altramente preoccupante mutazione del coronavirus” che può quindi definirsi, l’allarme del ministro della Salute Gb Il governo, quindi, dispone ...

Negli USa Fauci si vaccina in diretta tv. La Casa Bianca valuta se chiedere un tampone a chi sbarca negli Usa dal Regno Unito e la Germania chiude i ...

Conte, emergenza covid: «Con nuova impennata, possibile zona rossa a gennaio»

«Se dovesse arrivare un'impennata, una terza ondata o una variante che faccia sbalzare l'RT, allora ci troveremmo facilmente in zona rossa o con misure più restrittive anche ...

