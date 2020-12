Un minuto di silenzio e le sirene delle ambulanze: addio Filippo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Muore un medico del 118 modenese e tutti si fermano per dedicargli un minuto di silenzio. Grande commozione a Baggiovara. Filippo FardNe ha salvate di vite, Filippo. Ma non è riuscito a salvare la propria. Eppure tutti i suoi colleghi si sono prodigati per tentare di strapparlo al Covid. Non ce l’hanno fatta e oggi lo piangono con un gesto commovente. Un minuto di silenzio al 118 di Modena interrotto solo dal suono delle sirene di ambulanze e automediche non in servizio. I colleghi di Filippo Fard, medico 63enne, hanno voluto salutare così per l’ultima volta l’amico di tante battaglie. Un gesto nato spontaneamente con l’approvazione della Asl emiliana. Era stato in servizio per più di dieci anni al ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Muore un medico del 118 modenese e tutti si fermano per dedicargli undi. Grande commozione a Baggiovara.FardNe ha salvate di vite,. Ma non è riuscito a salvare la propria. Eppure tutti i suoi colleghi si sono prodigati per tentare di strapparlo al Covid. Non ce l’hanno fatta e oggi lo piangono con un gesto commovente. Undial 118 di Modena interrotto solo dal suonodie automediche non in servizio. I colleghi diFard, medico 63enne, hanno voluto salutare così per l’ultima volta l’amico di tante battaglie. Un gesto nato spontaneamente con l’approvazione della Asl emiliana. Era stato in servizio per più di dieci anni al ...

Oly_Tee : RT @museodiemozioni: 1 minuto di silenzio x lui - carloermano27 : RT @17domino17: Facciamo un minuto di silenzio per quelle povere nazioni che hanno un #lockdown leggero o nullo, perché sappiamo che morira… - ex_smiles : RT @gioia17207950: Un minuto di silenzio per Giulia che appena entrata aveva detto che il rapporto d’amicizia tra rosmarine era più vero di… - Nunzia35694556 : RT @gioia17207950: Un minuto di silenzio per Giulia che appena entrata aveva detto che il rapporto d’amicizia tra rosmarine era più vero di… - chiaradoppido : Un minuto di silenzio per Ciccio che involontariamente mi ha detto il regalo di Natale, ed io non lo avevo aperto p… -