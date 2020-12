Taranto, donna morta in ospedale: è stata massacrata di botte (Di mercoledì 23 dicembre 2020) commenta ansa Sonia Nacci , 43enne di Ceglie Messapica (Brindisi), è morta all'ospedale di Taranto, dove era stata trasferita in seguito a un delicato intervento alla milza. I carabinieri indagano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 dicembre 2020) commenta ansa Sonia Nacci , 43enne di Ceglie Messapica (Brindisi), èall'di, dove eratrasferita in seguito a un delicato intervento alla milza. I carabinieri indagano ...

Djesybig : RT @MediasetTgcom24: Taranto, donna morta in ospedale: è stata massacrata di botte #brindisi - occhio_notizie : Taranto, donna morta in ospedale: è stata massacrata di botte - MediasetTgcom24 : Taranto, donna morta in ospedale: è stata massacrata di botte #brindisi - nicola_vecchio : RT @AnsaPuglia: Donna muore in ospedale dopo soccorso per percosse, indagini. L'episodio nel Brindisino, poi trasferita in ospedale Taranto… - AnsaPuglia : Donna muore in ospedale dopo soccorso per percosse, indagini. L'episodio nel Brindisino, poi trasferita in ospedale… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto donna Taranto, donna morta in ospedale: è stata massacrata di botte TGCOM Taranto, donna morta in ospedale: è stata massacrata di botte

Sonia Nacci, 43enne di Ceglie Messapica (Brindisi), è morta all'ospedale di Taranto, dove era stata trasferita dopo un delicato intervento ...

L’hanno pestata senza pietà: il suo cuore ha smesso di battere in ospedale

Non ce l’ha fatta Sonia Nacci, 43enne di Ceglie Massapica, in provincia di Brindisi, non ha tenuto il suo corpo, non c’è stato nulla fa fare per il suo cuore, che ha cessato di battere in ospedale. Ci ...

Sonia Nacci, 43enne di Ceglie Messapica (Brindisi), è morta all'ospedale di Taranto, dove era stata trasferita dopo un delicato intervento ...Non ce l’ha fatta Sonia Nacci, 43enne di Ceglie Massapica, in provincia di Brindisi, non ha tenuto il suo corpo, non c’è stato nulla fa fare per il suo cuore, che ha cessato di battere in ospedale. Ci ...