Savona, due migranti travolti e uccisi da un treno a Quiliano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Due giovani migranti sono morti a Quiliano, a Savona, travolti da un treno regionale. Altri ragazzi, tutti di etnia curda e giovanissimi, sono rimasti feriti. L'incidente mortale si è verificato ieri alle 23.30 circa, a poche centinaia di metri dalla stazione di Quiliano-Vado-Ligure, in provincia di Savona, lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. >> Violenta scossa di terremoto in Sicilia vicino a Ragusa Savona, migranti travolti sui binari Un gruppo di 11 persone, costituito da migranti di etnia curda tra i 18 e i 20 anni, voleva attraversare i binari, o forse salire sul treno in corsa, nei pressi della stazione di Quiliano-Vado-Ligure, nel Savonese.

