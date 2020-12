Sampdoria-Sassuolo oggi in tv, Sky o DAZN? Canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sampdoria e Sassuolo scendono in campo a Marassi nella 14° giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Reduce da due successi la squadra di Ranieri si è assestata a metà classifica e proverà a dare un colpo alle ambizioni dei rivali emiliani che già contro il Milan sono andati incontro ad uno stop. L’incontro in programma oggi mercoledì 23 dicembre alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020)scendono in campo a Marassi nella 14° giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Reduce da due successi la squadra di Ranieri si è assestata a metà classifica e proverà a dare un colpo alle ambizioni dei rivali emiliani che già contro il Milan sono andati incontro ad uno stop. L’incontro in programmamercoledì 23 dicembre alle ore 20.45, sarà trasmesso intv su Sky Sport 253, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine SportFace.

VarskySports : ???? Crotone 2 (Messias 2)-Parma 1 (Kucka) Juventus 0-Fiorentina 3 (Vlahovic-Alex Sandro ec-Cáceres) 1?Milan 31 2?Int… - sampdoria : ?? @SerieA: i blucerchiati per #SampSassuolo ?? Per il report completo ?? - primocanale : Sampdoria, Ranieri: 'Sassuolo ottima squadra, dovremo essere perfetti' - ansacalciosport : Calcio: Sampdoria; Ranieri, il Sassuolo gioca a memoria. Tecnici a confronto, possesso palla contro 'ricerca vertic… - sportsstreamr : 23/12/2020 – Serie A – #Stream Sampdoria vs Sassuolo live -