Roma-Cagliari 1-0 | Diretta live | Rog out | entra Oliva

Ci siamo, al via. Dopo alcune schermaglie, Veretout la sblocca con una conclusione che sorprende Cragno, su assist di Gonzalo Villar. I PRECEDENTI – STATISTICHE La Roma non perde con il Cagliari, sia in casa che in trasferta, dal 4-2 dell'Olimpico del 1° febbraio 2013 che costò il posto a Zeman.

11' - Roma in vantaggio: ottimo contropiede giallorosso condotto da Karsdorp sulla destra, l'olandese mette in mezo per Veretout che schiaccia il pallone e beffa Cragno. 7' ...Jordan Veretout sblocca il risultato all’Olimpico. All’11’ Roma-Cagliari è già 1-0 per i giallorossi grazie al centrocampista francese. Rapida ripartenza con un grande cambio di campo di Mkhitaryan pe ...