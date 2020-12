Ragazza 18enne viola le norme anti covid | dovrà scontare 4 mesi di carcere

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Unadi soli 18 anni sta scontando una pena carceraria di 4per averto l’isolamento. Un errore commesso volontariamente per poter assistere alla gara sportiva a cui stava partecipando il fidanzato è costato una condanna a 4dialla giovanissima Skylar Mack. La studentessa universitaria della Georgia a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

iamas72 : @alebarbano Ho letto “eccessivo uso di droga” detto da una 18enne mi ha impressionato. L’uso di droga è consueto, a… - gustatore : @G1NGERETTI È come se vietassi si YouTube di caricare video, stesso concetto, anche perché nell'arco di un mese spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza 18enne

Una ragazza di soli 18 anni sta scontando una pena carceraria di 4 mesi per aver violato l'isolamento anti covid.Una ragazza di appena 18 anni, Skylar Mack, è finita in carcere negli Stati Uniti per aver violato le norme anti-Covid. La giovane, studentessa della Georgia, è stata ...