Previsioni meteo 24 dicembre: che tempo farà alla vigilia di Natale? Scoprilo con noi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le Previsioni del meteo per domani giovedì 24 dicembre. Scopri che tempo farà domani, se piove o c'è il sole e le temperature web sourceDomani giovedì 24 dicembre è la vigilia di Natale e anche se, come da usanza e quest'anno più che mai, trascorreremo la giornata in casa, vale sempre la pena dare uno sguardo a che tempo farà domani. In particolar modo la giornata di giovedì darà continuità all'ondata di maltempo che si abbatterà in questi giorni sulla nostra penisola con il picco previsto proprio per le giornate di Natale e Santo Stefano. Le temperature, ad ogni modo, continuano ad essere superiori alle medie stagionali anche il giorno della vigilia, ma ci saranno più ...

