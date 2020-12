Perinetti-Mediagol | “L’organico dei rosa? Lega Pro non è la Serie D Palermo-Bari | Boscaglia e Auteri | vi dico tutto”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) tps titleL'intervista/tps titleParla Giorgio. L'esperto dirigente ex Roma, Juventus e Napoli ha donato a fasi alterne un contributo di qualità - sul piano dirigenziale e carismatico - al club di Viale del Fante. Una promozione storica, nel corso dell'era Zamparini, dallaB alla A e la scoperta di numerosi talenti, oggi tra i più ricercati del panorama calcistico internazionale. Il direttore sportivo ex, attualmente in carica nel ruolo di direttore generale al Brescia di Cellino, intervenuto in esclusiva alla redazione di.it, in vista del big match contro il, ha analizzato l'avvio di stagione e prospettive della compagine di Robertoche dovrà quanto meno provare a recitare un ruolo da protagonista in un girone C tosto e ricco di ...