Nonno violentava la nipote neonata e divulgava l’orrore in rete (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’orco pedofilo è stato scoperto tramite dei video agghiaccianti sul suo computer dove lo si vedeva abusare della povera creatura. Era il Nonno materno della piccola che abusava di lei… già questo dettaglio può far raggelare il sangue! Ma gli atti che compiva nei suoi confronti, scoperti dalle forze dell’ordine della Polizia Postale di Milano mettono ancora di più i brividi: l’uomo, un 53enne, abusava sessualmente della nipote neonata, di neanche un’anno per poi successivamente postare tutto su una piattaforma online streaming gratuita. Sul computer del Nonno orco sono stati ritrovati circa una ventina di video che documentavano gli abusi sulla piccola, più migliaia di file e video pedopornografici riguardanti abusi su tantissimi altri bambini. LEGGI ANCHE >>> Filma i suoi abusi sessuali in ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’orco pedofilo è stato scoperto tramite dei video agghiaccianti sul suo computer dove lo si vedeva abusare della povera creatura. Era ilmaterno della piccola che abusava di lei… già questo dettaglio può far raggelare il sangue! Ma gli atti che compiva nei suoi confronti, scoperti dalle forze dell’ordine della Polizia Postale di Milano mettono ancora di più i brividi: l’uomo, un 53enne, abusava sessualmente della, di neanche un’anno per poi successivamente postare tutto su una piattaforma online streaming gratuita. Sul computer delorco sono stati ritrovati circa una ventina di video che documentavano gli abusi sulla piccola, più migliaia di file e video pedopornografici riguardanti abusi su tantissimi altri bambini. LEGGI ANCHE >>> Filma i suoi abusi sessuali in ...

