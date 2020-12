Napoli, ospedale Santobono: la donazione di organi salva la vita a due bambini (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Anche nelle più dolorose tragedie può esserci un barlume di speranza. I genitori di una bambina di 7 anni deceduta ieri nell’ospedale Santobono di Napoli hanno donato gli organi della piccola, il cuore ed i reni, per salvare la vita ad altri due bambini. La storia è stata comunicata tramite una nota dell’ospedale, ripresa dall’Ansa: “E’ stata attivata la procedura di osservazione di morte cerebrale, sotto la guida dalla dottoressa Susanna Silvestri, coordinatrice aziendale per i prelievi d’organo dell’ospedale Santobono-Pausilipon, al termine della quale i genitori della piccola, dimostrando una sensibilità e generosità senza eguali, dato il momento di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche nelle più dolorose tragedie può esserci un barlume di speranza. I genitori di una bambina di 7 anni deceduta ieri nell’dihanno donato glidella piccola, il cuore ed i reni, perre laad altri due. La storia è stata comunicata tramite una nota dell’, ripresa dall’Ansa: “E’ stata attivata la procedura di osservazione di morte cerebrale, sotto la guida dalla dottoressa Susanna Silvestri, coordinatrice aziendale per i prelievi d’organo dell’-Pausilipon, al termine della quale i genitori della piccola, dimostrando una sensibilità e generosità senza eguali, dato il momento di ...

