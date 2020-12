Modena-Verona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Leo Shoes Modena-NBV Verona sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il recupero della decima giornata di andata di Superlega 2020/2021 di volley. I Canarini vogliono confermare il buon momento di forma ed ottenere un’altra vittoria. D’altra parte, gli scaligeri vanno a caccia di punti importanti per allontanarsi dalla zona bassa. L’appuntamento è per mercoledì 23 dicembre alle ore 17:00. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. Inoltre, Sportface.it offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. SEGUI IL LIVE DEL MATCH CLASSIFICA E RISULTATI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Leo Shoes-NBVsarà visibilein tv: eccoe come seguire inil recupero della decima giornata di andata didi volley. I Canarini vogliono confermare il buon momento di forma ed ottenere un’altra vittoria. D’altra parte, gli scaligeri vanno a caccia di punti importanti per allontanarsi dalla zona bassa. L’appuntamento è per mercoledì 23 dicembre alle ore 17:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. Inoltre, Sportface.it offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. SEGUI IL LIVE DEL MATCH CLASSIFICA E RISULTATI ...

