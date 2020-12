“Mi hanno picchiato e minacciato. In Libia ho pensato di morire”, a TPI parla uno dei pescatori di Mazara del Vallo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Adesso non sono con mio marito. Me l’hanno sequestrato, stavolta in senso buono. Mi chiami tra un’ora”. Finalmente ride e scherza al telefono Cristina Amabilino, moglie di uno dei 18 pescatori di Mazara del Vallo tenuti prigionieri per 108 giorni in Libia e rientrati in Italia domenica scorsa. TPI l’aveva incontrata nella cittadina trapanese lo scorso 13 dicembre, durante una protesta in cui, con gli altri familiari dei sequestrati, chiedeva a gran voce la liberazione dei marittimi rapiti dalle forze del generale Haftar lo scorso settembre. Il sequestro è avvenuto mentre i pescherecci si trovavano in acque internazionali, ma in una zona di cui la Libia rivendica unilateralmente da anni lo sfruttamento esclusivo. Quattro giorni dopo quella protesta, è arrivata la notizia che tutti ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Adesso non sono con mio marito. Me l’sequestrato, stavolta in senso buono. Mi chiami tra un’ora”. Finalmente ride e scherza al telefono Cristina Amabilino, moglie di uno dei 18dideltenuti prigionieri per 108 giorni ine rientrati in Italia domenica scorsa. TPI l’aveva incontrata nella cittadina trapanese lo scorso 13 dicembre, durante una protesta in cui, con gli altri familiari dei sequestrati, chiedeva a gran voce la liberazione dei marittimi rapiti dalle forze del generale Haftar lo scorso settembre. Il sequestro è avvenuto mentre i pescherecci si trovavano in acque internazionali, ma in una zona di cui larivendica unilateralmente da anni lo sfruttamento esclusivo. Quattro giorni dopo quella protesta, è arrivata la notizia che tutti ...

DidimoChiavico : @EmeParonzini @LorenzoZL74 Povero Bernardeschi, l'hanno picchiato anche in area e niente, che doveva fare - MeridioNews : Adrano, denunciati altri due che hanno picchiato 35enne Sassi, calci e pugni contro vittima «senza alcun motivo» - LaStampa : I giovani gli hanno portato via qualche euro, il cellulare e le chiavi della propria vettura: arrestati. - AndreaAsilo : RT @TerreImpervie: Il pescatore: 'Mi hanno picchiato e ci minacciavano' (Adnkronos) E noi siamo andati a fare i sorrisini e pure a consegn… - lupoalberto0 : @Phaedru10686305 @MoriMrc Magari fare anche ricorso a Strasburgo... Non hanno picchiato un medico, hanno eliminato… -

Ultime Notizie dalla rete : hanno picchiato Il pescatore: "Mi hanno picchiato e ci minacciavano" Adnkronos Tutti i post taggati "rider picchiato torino"

TORINO - Nel corso della notte i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due giovani italiani per rapina ai danni di un rider.

Torino: rider picchiato e derubato dai clienti, arrestati due giovani

TORINO - Nel corso della notte i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due giovani italiani per rapina ai danni di un rider.

TORINO - Nel corso della notte i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due giovani italiani per rapina ai danni di un rider.TORINO - Nel corso della notte i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due giovani italiani per rapina ai danni di un rider.