(Teleborsa) – Partenza con segni in prevalenza positivi per la borsa di Wall Street, dopo che il dato sulle domande di disoccupazione è risultato migliore delle attese. Peggio, invece, quello sui redditi e spese personali. Frattanto, il Mercato sembra aver ben digerito lo sgambetto di Trump, che non ha voluto firmare il pacchetto di stimoli approvato dal Congresso, allungando i tempi per i sussidi alle famiglie. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,58%; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.701 punti.Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,09%); guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,25%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,56%), finanziario (+1,03%) e materiali (+0,91%). Al top tra i giganti di Wall Street, American Express (+2,08%), Walt Disney (+1,72%), ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato americano Mercato americano positivo QuiFinanza McLaren Sabre, nuova hypercar da 835 CV ma solo per il mercato americano

Sviluppata dal reparto MSO del costruttore inglese, McLaren Special Operations, sarà prodotta in soli 15 esemplari, tutti per il mercato americano. Non la vedremo in Europa, quindi. A permettere di ...

"Il 2021 non sarà esente dai rischi"

Ashwin Alankar, head of Global Asset Allocation della società di investimento Janus Henderson Investors, è convinto che il reddito fisso contrinuerà a svolgere un ruolo importante, ma a patto di calib ...

