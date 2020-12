Lorenzo Sonego si allena con Nadal: “Meglio guardarlo che chiedergli consigli. Australian Open, ecco con chi mi alleno” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lorenzo Sonego viene da una seconda parte di 2020 che lo ha lanciato nella stratosfera. Gli ottavi di finale al Roland Garros e la finale all’ATP 500 di Vienna gli hanno permesso di fare un salto in avanti nelle classifiche ATP, fino ad arrivare al numero 32 al mondo (ora è al 33). Il tennista torinese è stato intervistato al Corriere dello Sport ed è stato ascoltato su parecchi argomenti, uno fra questi gli allenamenti con Rafa Nadal. Sonego ha passato alcuni giorni nell’accademia del campione spagnolo, riuscendo anche ad allenarsi con lui oltre a scambiare con il canadese Felix Augere-Aliassime ed il finlandese Emil Ruusuvuori. “Girando per tornei abbiamo fatto amicizia con l’allenatore di Casper Ruud. Il mio coach Gipo Arbino – dice Sonego – ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020)viene da una seconda parte di 2020 che lo ha lanciato nella stratosfera. Gli ottavi di finale al Roland Garros e la finale all’ATP 500 di Vienna gli hanno permesso di fare un salto in avanti nelle classifiche ATP, fino ad arrivare al numero 32 al mondo (ora è al 33). Il tennista torinese è stato intervistato al Corriere dello Sport ed è stato ascoltato su parecchi argomenti, uno fra questi glimenti con Rafaha passato alcuni giorni nell’accademia del campione spagnolo, riuscendo anche adrsi con lui oltre a scambiare con il canadese Felix Augere-Aliassime ed il finlandese Emil Ruusuvuori. “Girando per tornei abbiamo fatto amicizia con l’tore di Casper Ruud. Il mio coach Gipo Arbino – dice– ha ...

