L’impresa del Brentford: in semifinale di Coppa di Lega inglese per la prima volta in 131 anni di storia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un gol di Joshua Dasillva ha fatto la storia del Brentford, club di seconda divisione inglese, che ieri ha sconfitto per 1-0 il Newcastle nei quarti di finale di Coppa di Lega. La squadra, lo scorso anno, ha sfiorato la promozione in Premier League, inchinandosi soltanto al Fulham nella finale dei playoff. Attualmente, i ragazzi allenati dal danese Thomas Frank sono quarti in Championship, in piena lotta per la promozione anche quest’anno. Una stagione impreziosita dal raggiungimento di un traguardo storico. Foto: Twitter Joshua Dasilva L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un gol di Joshua Dasillva ha fatto ladel, club di seconda divisione, che ieri ha sconfitto per 1-0 il Newcastle nei quarti di finale didi. La squadra, lo scorso anno, ha sfiorato la promozione in Premier League, inchinandosi soltanto al Fulham nella finale dei playoff. Attualmente, i ragazzi allenati dal danese Thomas Frank sono quarti in Championship, in piena lotta per la promozione anche quest’anno. Una stagione impreziosita dal raggiungimento di un traguardo storico. Foto: Twitter Joshua Dasilva L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DottrinaSociale : RT @CattedraRosmini: Grazie a @LOsservatore10 per la bella recensione della serata dell’UCIT (Unione cristiana imprenditori ticinesi) del 3… - GP93016639 : @alfosignorini @EliaAntonella @pupoghinazzi era questa l’idea del clima natalizio che volevate regalarci? “Io la uc… - _grazy87 : Stiamo buttando 3 anni di Ronaldo.....siamo riusciti anche in questa impresa. Purtroppo quando ti rilassi è credi c… - CattedraRosmini : Grazie a @LOsservatore10 per la bella recensione della serata dell’UCIT (Unione cristiana imprenditori ticinesi) de… - ildiramm : E' onere del committente verificare l’idoneità dell’impresa esecutrice. Pronuncia della Suprema Corte. -

Ultime Notizie dalla rete : L’impresa del Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta l'innovazione al servizio di liberi professionisti e aziende Fortune Italia