Insigne: “Sono due punti persi. Dobbiamo dare tutti un po’ in più, io in primis” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel post partita di Napoli-Torino, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. “Dispiace per i due punti persi, dovevamo fare di più. Dispiace perché penso che siano più 2 punti persi che uno guadagnato. Dobbiamo dare tutti un po’ di più, io in primis e tutti dietro di me. Perché ce l’abbiamo e non possiamo sprecare questi punti”. Venivate da due giorni di ritiro, avete bisogno di stare insieme per ritrovarvi? “Per noi non è stato un ritiro punitivo per la sconfitta contro la Lazio, questi giorni in più ci aiutano a stare più insieme e a capire dove Dobbiamo migliorare. Ora stacchiamo un pola spina per ricaricarci e tornare più cattivi”. Sulla sentenza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel post partita di Napoli-Torino, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano del Napoli, Lorenzo. “Dispiace per i due, dovevamo fare di più. Dispiace perché penso che siano più 2che uno guadagnato.un po’ di più, io indietro di me. Perché ce l’abbiamo e non possiamo sprecare questi”. Venivate da due giorni di ritiro, avete bisogno di stare insieme per ritrovarvi? “Per noi non è stato un ritiro punitivo per la sconfitta contro la Lazio, questi giorni in più ci aiutano a stare più insieme e a capire dovemigliorare. Ora stacchiamo un pola spina per ricaricarci e tornare più cattivi”. Sulla sentenza ...

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Insigne a Sky: “Dispiace tanto per i punti persi, sono triste. Non… - sscalcionapoli1 : Insigne a Sky: 'Sono triste, sono due punti persi! Dovevamo fare di più. Sul ricorso...' #JuveNapoli #SerieATIM… - napolista : Insigne: “Sono due punti persi. Dobbiamo dare tutti un po’ in più, io in primis” A Sky: “Ce l’abbiamo e non possiam… - tuttonapoli : Insigne a Sky: 'Sono triste, sono due punti persi! Dovevamo fare di più. Sul ricorso...' - pabla77 : Insigne : 'Ho fatto un bel gol, ma sto male,sono triste, dovevamo fare di più ' -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Sono Insigne a Sky: "Sono triste, sono due punti persi! Dovevamo fare di più. Sul ricorso..." Tutto Napoli Insigne a Sky: “Dispiace tanto per i punti persi, sono triste. Non possiamo sprecare questi punti”

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo il pareggio contro il Torino è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non sto pensando al gol fatto, ...

Napoli-Torino 1-1, le pagelle: Izzo è dominante, Insigne la risolve da solo

Termina 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona, Izzo fa gol e spettacolo, Insigne la pareggia. Le pagelle per il fantacalcio A Napoli va in scena lo scontro tra Napoli e Torino per la 14^ giornata di ...

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo il pareggio contro il Torino è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non sto pensando al gol fatto, ...Termina 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona, Izzo fa gol e spettacolo, Insigne la pareggia. Le pagelle per il fantacalcio A Napoli va in scena lo scontro tra Napoli e Torino per la 14^ giornata di ...