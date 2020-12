Insigne: ” Dispiace per i punti persi. Dobbiamo e possiamo fare di più” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, si presenta ai microfoni Sky piuttosto seccato dopo il pari interno contro il Torino: “Non penso al gol fatto ma … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lorenzo, capitano del Napoli, si presenta ai microfoni Sky piuttosto seccato dopo il pari interno contro il Torino: “Non penso al gol fatto ma … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | @Lor_Insigne “Mi dispiace per l’episodio di Milano, dobbiamo essere concentrati sin da subito per la gara di me… - RiccardoNatale4 : @sscnapoli @Lor_Insigne Mi dispiace ma #Gattusout - fabiomonac : @FBiasin Per carità mi dispiace per la malattia e gli auguro di tutto cuore di riprendersi ma quanto dichiarato sul… - ferrgius : @Carloalvino @Lor_Insigne Gattuso non sta bene e ci dispiace ma se davanti non hai quella batteria di fuoco che ave… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Il commento del capitano #Insigne sul pareggio contro il #Torino. -