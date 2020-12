‘Gf Vip 5’, una serie di aerei manda in tilt Pierpaolo Pretelli che sbotta: “Io accetto i consigli, ma…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È sempre più confusionaria la situazione sentimentale di Pierpaolo Pretelli. Recluso nella Casa del Gf Vip 5, l’ex velino aveva instaurato sin dal primo momento un feeling speciale con Elisabetta Gregoraci, ma lei lo ha sempre respinto, definendo il rapporto solo un’amicizia speciale. Quando poi la Gregoraci ha abbandonato il programma, Pierpaolo si è ritrovato più pensieroso di sempre ed ha iniziato a rimuginare sul suo passato sentimentale. In particolare, il gieffino non è mai riuscito a perdonarsi il fallimento del rapporto con la madre di suo figlio, Ariadna Romero. In questi giorni, quindi, stava tentando di capire se pensare a lei fosse una consequenza delle sue riflessioni amorose o se ci fosse ancora del sentimento. Nel frattempo, Pretelli ha anche instaurato una bella amicizia con Giulia Salemi, con la quale ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È sempre più confusionaria la situazione sentimentale di. Recluso nella Casa del Gf Vip 5, l’ex velino aveva instaurato sin dal primo momento un feeling speciale con Elisabetta Gregoraci, ma lei lo ha sempre respinto, definendo il rapporto solo un’amicizia speciale. Quando poi la Gregoraci ha abbandonato il programma,si è ritrovato più pensieroso di sempre ed ha iniziato a rimuginare sul suo passato sentimentale. In particolare, il gieffino non è mai riuscito a perdonarsi il fallimento del rapporto con la madre di suo figlio, Ariadna Romero. In questi giorni, quindi, stava tentando di capire se pensare a lei fosse una consequenza delle sue riflessioni amorose o se ci fosse ancora del sentimento. Nel frattempo,ha anche instaurato una bella amicizia con Giulia Salemi, con la quale ...

