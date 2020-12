Filomena Maggino | Covid ci colpisce perché non investiamo più nel buon vivere

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Professoressa, lei guida la cabina di regia Benessere Italia a palazzo Chigi. Parlare di benessere nel pieno di una pandemia non è un controsenso? Se la pandemia ha trasformato le fragilità del Paese in un’emergenza èper decenni non si è pensato al benessere dei cittadini. Si sono anteposte altre priorità e questo ci ha trascinato in una sindemia. E infatti le persone più colpite dal virus non sono solamente quelle con patologie croniche, ma anche quelle che vivono al Nord, nell’area più inquinata di tutta Europa. Tutte queste sono fragilità di un benessere che non è stato sviluppato.è presidente della cabina di regia Benessere Italia a palazzo Chigi e consigliera del premier Giuseppe Conte. Componente del Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito dalla presidenza ...