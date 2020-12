Electric Days Digital al via

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Elettrificazione, sostenibilità, infrastrutture, ma soprattutto transizione energetica. Questi sono alcuni dei temi degli Electric Days Digital, nuovo e inedito evento digitale in programma dall’8 al 12 febbraio 2021 sul sito www.electricdays.it.

markus_auto : Electric Days Digital 2021, il mondo dell'auto elettrica sbarca online ... - lautomobile_ACI : #ElectricDaysDigital, come scegliere un'#autoelettrica. Dall’8 al 12 febbraio 2021, l'evento web dedicherà cinque g… - omnifurgone : Electric Days Digital, per conoscere l'elettrificazione della mobilità - Motorsport_IT : Electric Days Digital dall’8 al 12 febbraio 2021. L'evento è promosso da @motorsport_net ( -

Ultime Notizie dalla rete : Electric Days

Elettrificazione, sostenibilità, infrastrutture, transizione energetica. Questi sono solo alcuni dei temi che animeranno il nuovo evento digitale promosso da Motorsport Network in collaborazione con C ...Questi sono alcuni dei temi degli Electric Days Digital, nuovo e inedito evento digitale in programma dall’8 al 12 febbraio 2021 sul sito www.electricdays.it. Cinque giorni nei quali approfondire a ...