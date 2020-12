Conte cede sul Recovery, ma non molla su Mes e intelligence (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “La struttura centralizzata che avrebbe sopravanzato i ministeri e prevaricato le prerogative dei ministri è stata superata”. Giuseppe Conte va nel salotto di Porta a Porta e chiude così lo scontro sul Recovery. Ma apre altri due fronti: il primo sul Mes, il secondo sulla gestione dell’intelligence. Il presidente del Consiglio usa toni pacati, suadenti, offre ai critici una ritirata quasi completa sulla gestione del piano di ricostruzione: “I manager? Se ci sono proposte migliorative ci lavoreremo, serve una struttura di monitoraggio per la modesta capacità amministrativa di spendere le risorse pubbliche”. È un’ammissione completa quella del presidente, che derubrica a semplici supervisori gli esperti che, a suo dire, avrebbero “sopravanzato i ministeri”. Va in difficoltà quando gli viene ricordata la pletora di tecnici che ne ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “La struttura centralizzata che avrebbe sopravanzato i ministeri e prevaricato le prerogative dei ministri è stata superata”. Giuseppeva nel salotto di Porta a Porta e chiude così lo scontro sul. Ma apre altri due fronti: il primo sul Mes, il secondo sulla gestione dell’. Il presidente del Consiglio usa toni pacati, suadenti, offre ai critici una ritirata quasi completa sulla gestione del piano di ricostruzione: “I manager? Se ci sono proposte migliorative ci lavoreremo, serve una struttura di monitoraggio per la modesta capacità amministrativa di spendere le risorse pubbliche”. È un’ammissione completa quella del presidente, che derubrica a semplici supervisori gli esperti che, a suo dire, avrebbero “sopravanzato i ministeri”. Va in difficoltà quando gli viene ricordata la pletora di tecnici che ne ...

