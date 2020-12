Classifica marcatori Serie A 2020/2021: Cristiano Ronaldo in testa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Classifica marcatori Serie A 2020/2021: tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di Serie A 2020/2021, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere della Serie A 2019/2020. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski. Classifica marcatori Serie A 2020/2021: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020): tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere dellaA 2019/. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski.: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, ...

Su Twitter l’ex calciatore ha detto: “Lionel Messi ha segnato il suo 644esimo gol con il Barcellona. Ha battuto il record di Pelé per il maggior numero di gol con una singola maglia. Questo è un risul ...

La classifica dei marcatori stagionali rossoneri: Leao raggiunge Hauge, Kessie e Diaz

Rafael Leao e Alexis Saelemaekers, autori del momentaneo 0-1 e 0-2 contro il Sassuolo, sono saliti rispettivamente a quattro e tre centri stagionali. Il portoghese ha eguagliato Diaz, Hauge e Kessie, ...

Rafael Leao e Alexis Saelemaekers, autori del momentaneo 0-1 e 0-2 contro il Sassuolo, sono saliti rispettivamente a quattro e tre centri stagionali. Il portoghese ha eguagliato Diaz, Hauge e Kessie, ...