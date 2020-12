Chico Forti torna in Italia/ Da 20 anni è in carcere negli Usa per omicidio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'annuncio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: dopo anni di battaglie, il governatore della Florida ha accettato di trasferire Chico Forti Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'annuncio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: dopodi battaglie, il governatore della Florida ha accettato di trasferire

matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - fanpage : ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni - Corriere : Chico Forti tornerà in Italia: da vent’anni è detenuto negli Stati Uniti per omicidio - PeterDelleAlpi : RT @forti_chico: GRAZIE @luigidimaio CHICO FORTI TORNA IN ITALIA #20piu20 l'anno di FORTI #chicoforti #chicofortifree #rimpatrioperchico… - Ali_Mattioli97 : RT @redazioneiene: 'Chico Forti tornerà in Italia'. L'annuncio di Di Maio -