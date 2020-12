Chico Forti, clamorosa decisione: arriva l’annuncio di Di Maio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ultim’ora importantissima in Italia: Chico Forti può finalmente rientrare in patria. Ad annunciarlo è Luigi De Maio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso la propria pagina Facebook. La storia dell’uomo è nota ormai in tutto il mondo: trasferitosi negli USA il 1992, viene ingiustamente condannato per un omicidio che in realtà L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ultim’ora importantissima in Italia:può finalmente rientrare in patria. Ad annunciarlo è Luigi De, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso la propria pagina Facebook. La storia dell’uomo è nota ormai in tutto il mondo: trasferitosi negli USA il 1992, viene ingiustamente condannato per un omicidio che in realtà L'articolo proviene da Inews.it.

