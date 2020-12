Boscaglia: “Squadra in costruzione, gol del Bari come un colpo di flipper. Episodio Odjer? Ecco cosa è successo” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Si conclude con un pari la sfida tra Palermo e Bari, andata in scena questa sera al "Renzo Barbera" e valida per la 17^ giornata di Serie C. Lucca salva i rosa nel finale mettendo a segno la rete dell'1-1 all'88°. Un risultato analizzato al triplice fischio del tecnico della compagine siciliana, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."La partita è stata giocata bene perché comunque abbiamo fatto tutto quello preparato, sapevamo che non dovevamo spazio e tempo per pensare. Nella prima frazione hanno fatto solo due ripartenze, noi abbiamo macinato gioco e creato occasioni importanti. Nel secondo tempo si è fatta sentire la stanchezza e alla fine eravamo sbilanciati visti i cambi forzati, non era facile avendo tutti giocatori offensivi e avevamo calcolato un rischio di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Parola a Roberto.Si conclude con un pari la sfida tra Palermo e, andata in scena questa sera al "Renzo Barbera" e valida per la 17^ giornata di Serie C. Lucca salva i rosa nel finale mettendo a segno la rete dell'1-1 all'88°. Un risultato analizzato al triplice fischio del tecnico della compagine siciliana, Roberto, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."La partita è stata giocata bene perché comunque abbiamo fatto tutto quello preparato, sapevamo che non dovevamo spazio e tempo per pensare. Nella prima frazione hanno fatto solo due ripartenze, noi abbiamo macinato gioco e creato occasioni importanti. Nel secondo tempo si è fatta sentire la stanchezza e alla fine eravamo sbilanciati visti i cambi forzati, non era facile avendo tutti giocatori offensivi e avevamo calcolato un rischio di ...

WiAnselmo : Boscaglia: 'Squadra in costruzione, gol del Bari come un colpo di flipper. Episodio Odjer? Ecco cosa è successo'… - Mediagol : Boscaglia: 'Squadra in costruzione, gol del Bari come un colpo di flipper. Episodio Odjer? Ecco cosa è successo'… - ILOVEPACALCIO : #Boscaglia presenta #PalermoBari: «Affrontiamo una grande squadra» (VIDEO) - LiveSicilia : Boscaglia: “Bari squadra forte. Critiche ci possono stare” - ILOVEPACALCIO : Boscaglia: «Non abbiamo un play in mezzo. Bari grande squadra, Palermo costruito per il futuro» - Ilovepalermocalcio -