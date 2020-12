Boscaglia: “Il Palermo non gioca con un regista per una ragione. Oggi con il Bari abbiamo dimostrato una cosa” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Si conclude con un pari la sfida tra Palermo e Bari, andata in scena questa sera al "Renzo Barbera" e valida per la 17^ giornata di Serie C. Lucca salva i rosa nel finale mettendo a segno la rete dell'1-1 all'88°. Un risultato analizzato al triplice fischio del tecnico della compagine siciliana, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."Palazzi? Non stiamo giocando con un play perchè dobbiamo giocare da dietro, abbiamo bisogno di giocatori che hanno grandissima gamba lì in mezzo. Ha giocato una buona partita anche se non è il suo ruolo. abbiamo tanti giocatori che possono fare i registi e non chiederò nulla alla società. La squadra ha retto ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Parola a Roberto.Si conclude con un pari la sfida tra, andata in scena questa sera al "Renzo Barbera" e valida per la 17^ giornata di Serie C. Lucca salva i rosa nel finale mettendo a segno la rete dell'1-1 all'88°. Un risultato analizzato al triplice fischio del tecnico della compagine siciliana, Roberto, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."Palazzi? Non stiamondo con un play perchè dobbiamore da dietro,bisogno ditori che hanno grandissima gamba lì in mezzo. Hato una buona partita anche se non è il suo ruolo.tantitori che possono fare i registi e non chiederò nulla alla società. La squadra ha retto ...

