Azzolina: “Finalmente i ragazzi potranno tornare a scuola” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina commenta positivamente l’intesa raggiunta dalla conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali in merito alla riapertura scuole del prossimo 7 gennaio. La Ministra affida ad un tweet il suo pensiero: “Felice per l’intesa siglata con Regioni, Province, Comuni. Studentesse e studenti delle scuole secondarie Finalmente potranno tornare a scuola. Ce lo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Ministra dell’Istruzione Luciacommenta positivamente l’intesa raggiunta dalla conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali in merito alla riapertura scuole del prossimo 7 gennaio. La Ministra affida ad un tweet il suo pensiero: “Felice per l’intesa siglata con Regioni, Province, Comuni. Studentesse e studenti delle scuole secondarie. Ce lo L'articolo .

FraTac9 : @alfdicar @TriValva @CarloCalenda Bravo, così ci liberiamo di gentaglia come Bellanova, Fedeli, Orlando, ecc e fina… - lametabasta : RT @Harlock_Ship: 'Con la legge di Bilancio abbiamo previsto oltre 3,7 miliardi [...], risorse che dimostrano come la Scuola sia finalmente… - Harlock_Ship : 'Con la legge di Bilancio abbiamo previsto oltre 3,7 miliardi [...], risorse che dimostrano come la Scuola sia fina… - ZambarusTheFake : RT @LegaCamera: Rossano Sasso: “Attenzione attenzione. Segnale forte del Tar Lazio. Finalmente potremo vedere la prova scritta del Ministr… - LegaCamera : Rossano Sasso: “Attenzione attenzione. Segnale forte del Tar Lazio. Finalmente potremo vedere la prova scritta del… -