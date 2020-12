Ultimo, fuori «7+3», «canzone per mia madre e mio regalo di Natale» (Di martedì 22 dicembre 2020) Prima di rilasciare il proprio brano, Ultimo ha disseminato dietro di sé una serie di piccoli e grandi indizi. Doveva essere una caccia al tesoro, ripagata infine da quello che è stato poi definito «un regalo di Natale». Il titolo, insieme al giorno scelto per l’uscita, lo si era indovinato. Ma il significato di 7+3, canzone all’apparenza d’amore, quello ha dovuto spiegarlo Ultimo. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 dicembre 2020) Prima di rilasciare il proprio brano, Ultimo ha disseminato dietro di sé una serie di piccoli e grandi indizi. Doveva essere una caccia al tesoro, ripagata infine da quello che è stato poi definito «un regalo di Natale». Il titolo, insieme al giorno scelto per l’uscita, lo si era indovinato. Ma il significato di 7+3, canzone all’apparenza d’amore, quello ha dovuto spiegarlo Ultimo.

DelmonteRinaldo : @ImolaOggi Bergoglio SEI FUORI DI TESTA TU NON SEI ILLUMINATO MA ASPIRATO iN UN VORTICE Diabolico hai Bisogno Anche… - mmerello5272 : @manuliga8612 Ok ragazzi siamo messi male... tuttavia con die vittorie ci tiriamo fuori, certo ci sarà da lottare f… - xxmoongirl : RT @mondialterni: Ma quelle che dicono “io sto con tizio da dieci anni” oppure “il mio ultimo ragazzo risale a due anni fa” e poi escono fu… - mondialterni : Ma quelle che dicono “io sto con tizio da dieci anni” oppure “il mio ultimo ragazzo risale a due anni fa” e poi esc… - angelmel80 : Quanto voglio Stefania e tommy e rosalinda che asfaltano tutti questi nuovi dal prima alla ultimo fuori #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo fuori Bivio Spezia per il Genoa, poi quello del mercato per Preziosi tra Scamacca ed El Shaarawy Primocanale Ultimo, fuori «7+3», «canzone per mia madre e mio regalo di Natale»

Il cantante, il cui ultimo disco, «Colpa delle Favole», risale ormai al 2019, ha rilasciato online un nuovo brano, «intimo» e diverso. Quella che, di primo acchito, potrebbe sembrare una ballata d'amo ...

Spostamenti, shopping e bar: domani ultimo giorno prima della chiusura di Natale. Cosa si può fare

Con lo stop agli spostamenti tra le Regioni scattato ieri, sono entrati in vigore i divieti di Natale , anche se per ancora due giorni sarà possibile prendere ...

Il cantante, il cui ultimo disco, «Colpa delle Favole», risale ormai al 2019, ha rilasciato online un nuovo brano, «intimo» e diverso. Quella che, di primo acchito, potrebbe sembrare una ballata d'amo ...Con lo stop agli spostamenti tra le Regioni scattato ieri, sono entrati in vigore i divieti di Natale , anche se per ancora due giorni sarà possibile prendere ...