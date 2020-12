Torino, c'è la fila per Simone Edera (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Torino potrebbe sacrificare Simone Edera nel mercato di gennaio. Il classe 1997 non è mai riuscito ad esplodere definitivamente in granata e, secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe fare le valigie alla ricerca di un nuovo club che gli dia fiducia. Bologna, Crotone e Spezia sono i tre club che hanno manifestato interesse per l'attaccante. Il Toro ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilpotrebbe sacrificarenel mercato di gennaio. Il classe 1997 non è mai riuscito ad esplodere definitivamente in granata e, secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe fare le valigie alla ricerca di un nuovo club che gli dia fiducia. Bologna, Crotone e Spezia sono i tre club che hanno manifestato interesse per l'attaccante. Il Toro ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino fila Torino, c'è la fila per Simone Edera Virgilio Sport Torino, forse un senzatetto dietro l'atto vandalico ai locali di Damilano

Certamente la sequenza di eventi che avevano come filo conduttore l'imprenditore piemontese, che da poco aveva annunciato il salto in politica nella corsa alla poltrona di sindaco di Torino, aveva ...

Hesgoal Juventus Fiorentina DIRETTA LIVE – streaming gratis, segui la partita

Si gioca martedì sera in diretta Juventus Fiorentina, gara valida per la 14/a giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma il 22 dicembre 2020.

