Serie C, ricco il programma delle partite live su Sky (Di martedì 22 dicembre 2020) Ultima giornata prima della sosta di natale, ecco la programmazione di Sky dedicata al 17° turno di Serie C. Mercoledì 23 dicembre saranno 11 i match trasmessi in diretta pay-per-view su Sky Primafila (al costo di 4,99 euro a partita). Da non perdere il big match Palermo-Bari (ore 15, Sky Sport 251).Mercoledì 23 dicembreore 12.30 - Olbia-Lecco (Sky Sport 251, telecronaca Antonio Nucera)ore 12.30 - Sambenedettese-Virtus Verona (Sky Sport 252, telecronaca Alessandro Sugoni)ore 12.30 - Sudtirol-Triestina (Sky Sport 253, telecronaca Luca Mastrorilli)ore 15.00 - Palermo-Bari (Sky Sport 251, telecronaca Paolo Redi)ore 15.00 - Catania-Catanzaro (Sky Sport 252, telecronaca Christian Giordano)ore 15.00 - Pergolettese-Alessandria (Sky Sport 253, telecronaca Fabio Caressa)ore 17.30 - Padova-Modena (Sky Sport 252, telecronaca Luca Boschetto)ore 17.30 ...

Su Prime Video il teen drama che non ti aspetti, che parla dei problemi dei ragazzi di oggi intrecciando le loro storie al mistero del perché siano finiti su un'isola deserta.

In Serie A, soltanto l’Albese ha presentato la domanda di ammissione. Il massimo campionato 2021 sarà così composto da dieci squadre: Albese, Alta Langa, Araldica Castagnole Lanze, Augusto Manzo, Cana ...

Su Prime Video il teen drama che non ti aspetti, che parla dei problemi dei ragazzi di oggi intrecciando le loro storie al mistero del perché siano finiti su un'isola deserta.In Serie A, soltanto l'Albese ha presentato la domanda di ammissione. Il massimo campionato 2021 sarà così composto da dieci squadre: Albese, Alta Langa, Araldica Castagnole Lanze, Augusto Manzo, Cana ...