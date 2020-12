Sci alpino, Alex Vinatzer: “Potevo andare più veloce. Pista più rovinata del previsto” (Di martedì 22 dicembre 2020) Alex Vinatzer ha conquistato un meraviglioso terzo posto nello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’azzurro è così riuscito a salire sul podio nel massimo circuito itinerante per la seconda volta in carriera, dopo il terzo posto strappato il 5 gennaio 2020 a Zagabria. Oggi soltanto i norvegesi Henrik Kristoffersen (protagonista di una strepitosa rimonta nella seconda manche) e Sebastian Foss-Solevaag sono riusciti a batterlo per rispettivamente 34 e 1 centesimi. Finalmente podio dopo il quarto posto di ieri in Alta Badia. Alex Vinatzer ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di RaiSport: “Dopo i sette centesimi di ieri, oggi i centesimi sono stati dalla mia parte. Anche se Potevo andare più ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020)ha conquistato un meraviglioso terzo posto nello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. L’azzurro è così riuscito a salire sul podio nel massimo circuito itinerante per la seconda volta in carriera, dopo il terzo posto strappato il 5 gennaio 2020 a Zagabria. Oggi soltanto i norvegesi Henrik Kristoffersen (protagonista di una strepitosa rimonta nella seconda manche) e Sebastian Foss-Solevaag sono riusciti a batterlo per rispettivamente 34 e 1 centesimi. Finalmente podio dopo il quarto posto di ieri in Alta Badia.ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di RaiSport: “Dopo i sette centesimi di ieri, oggi i centesimi sono stati dalla mia parte. Anche sepiù ...

Gazzetta_it : Slalom di Campiglio, prima manche a Foss-Solevaag. Ma Vinatzer è 3° - sportface2016 : #fisalpine Slalom Madonna di Campiglio, le parole di Alex #Vinatzer dopo il terzo posto - Andrea986G : RT @Eurosport_IT: Applausi per Alex ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Vinatzer - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Applausi per Alex ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Vinatzer - RaiSport : ?? Grande #Vinatzer: terzo a #MadonnadiCampiglio Nello #slalom notturno l'azzurro battuto per 1 centesimo da… -