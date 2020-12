Sampdoria, Ranieri: “Contro il Sassuolo una gara difficilissima ma vogliamo far punti. Io e De Zerbi diversi” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, presenta in conferenza stampa il complicato test di fine anno Contro il Sassuolo: "Ho la percezione che stiamo facendo bene, i 6 punti conquistati nelle ultime due partite ci hanno dato tranquillità. Domani giocheremo una partita molto complicata, Contro una squadra che gioca a memoria. Ci sarà da soffrire e dovremo restare compatti, ma vogliamo far punti. De Zerbi? Abbiamo due filosofie diverse ma è un ottimo allenatore, sta facendo un grande lavoro al Sassuolo. Lui ama tenere la palla - dichiara Ranieri in conferenza - , io preferisco emozionare i nostri tifosi proponendo un calcio verticale".caption id="attachment 1053607" align="alignnone" width="3543" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tecnico della, Claudio, presenta in conferenza stampa il complicato test di fine annoil: "Ho la percezione che stiamo facendo bene, i 6conquistati nelle ultime due partite ci hanno dato tranquillità. Domani giocheremo una partita molto complicata,una squadra che gioca a memoria. Ci sarà da soffrire e dovremo restare compatti, mafar. De? Abbiamo due filosofie diverse ma è un ottimo allenatore, sta facendo un grande lavoro al. Lui ama tenere la palla - dichiarain conferenza - , io preferisco emozionare i nostri tifosi proponendo un calcio verticale".caption id="attachment 1053607" align="alignnone" width="3543" ...

ItaSportPress : Sampdoria, Ranieri: 'Contro il Sassuolo una gara difficilissima ma vogliamo far punti. Io e De Zerbi diversi' -… - grigosamp : RT @AriSolosamp: Grazie ragazzi Grazie mister Ranieri FORZA SAMPDORIA AVANTI MARINAI ???????????? - zazoomblog : Sampdoria Ferrero: “Ranieri non si tocca ecco la verità. Roma? Sarà un piacere batterli Fonseca poi…” - #Sampdoria… - Mediagol : #Sampdoria, Ferrero: 'Ranieri non si tocca, ecco la verità. #Roma? Sarà un piacere batterli, Fonseca poi...'… - infoitsport : Sampdoria, torna l’entusiasmo in squadra: la firma di Ranieri -