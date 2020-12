Recovery | Bellanova | ‘su Sanità qualche ministro ne sa più di noi ma risorse servono’

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) – “che forse ha vistodocumento in più di noi ha parlato di 15mld sulla. Sul documento che è stato rapidamente consegnato a noi eri sera si parla di 6mld per l’efficientamento energetico. Ma uno che ha bisogno di un intervento che fa, chiama un pannello fotovoltaico?”. Lo ha detto Teresaa Rainews24 parlando delfund. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 22 dic (Adnkronos) - 'Qualche ministro che forse ha visto qualche documento in più di noi ha parlato di 15mld sulla Sanità. Sul documento ...Il premier Giuseppe Conte è al lavoro per scongiurare la crisi di Governo e trovare una quadra con la maggioranza in merito al Recovery Plan: in un momento in cui le forze politiche dovrebbero mostrar ...