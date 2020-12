Pirata della strada investe e uccide padre di famiglia: è un carabiniere (Di martedì 22 dicembre 2020) L’incidente avvenne lo scorso 10 dicembre a Fontanella, in provincia di Bergamo e nella dinamica rimase ucciso un padre di famiglia. Costituitosi di sua spontanea volontà l’uomo che lo scorso 10 dicembre aveva investito ed ucciso un padre di famiglia, un uomo di 38 anni, il quale si stava recando a lavoro in bicicletta. Dalle prime voci l’uomo sembrerebbe essere un carabiniere, il quale raccontando ai colleghi della Caserma di Calcio, ha detto di essere stato lui ad investire il giovane papà indiano Basant Singh, uccidendolo. L’uomo di nazionalità indiana era padre di un bimbo di soli 6 anni e si stava recando all’azienda agricola Andreini con la sua mountain bike, per effettuare la sua giornata di lavoro come mungitore. LEGGI ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) L’incidente avvenne lo scorso 10 dicembre a Fontanella, in provincia di Bergamo e nella dinamica rimase ucciso undi. Costituitosi di sua spontanea volontà l’uomo che lo scorso 10 dicembre aveva investito ed ucciso undi, un uomo di 38 anni, il quale si stava recando a lavoro in bicicletta. Dalle prime voci l’uomo sembrerebbe essere un, il quale raccontando ai colleghiCaserma di Calcio, ha detto di essere stato lui ad investire il giovane papà indiano Basant Singh,ndolo. L’uomo di nazionalità indiana eradi un bimbo di soli 6 anni e si stava recando all’azienda agricola Andreini con la sua mountain bike, per effettuare la sua giornata di lavoro come mungitore. LEGGI ...

