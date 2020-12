Nuova variante Covid più contagiosa La parola a Walter Ricciardi

Leggi su chedonna

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il mondo guarda con il fiato sospeso alla, isolata per la prima volta in Inghilterra e già arrivata in Italia. E’ moltoma non più letale del solito. Ecco perché, lo spiegaIl mondo guarda con il fiato sospeso alladel, isolata per la prima volta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it