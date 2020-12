Natalia Paragoni furiosa col GF Vip 5: “Non ho più parole” (Di martedì 22 dicembre 2020) Natalia Paragoni sembra sempre più infastidita dal comportamento del Grande Fratello Vip 5. Non solo infatti è riuscita a incontrare il suo fidanzato Andrea Zelletta un’unica volta in tutti questi mesi, ma quest’ultimo nella Casa viene anche bistrattato e ignorato da Alfonso Signorini, che non a caso per ben due volte ha sbagliato nome, chiamandolo Andrea Damante. La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Natalia è stata la decisione del Grande Fratello di far vedere ai concorrenti i video in cui i loro famigliari gli facevano gli auguri. I filmati degli auguri della famiglia ai gieffini Nella diretta del Grande Fratello Vip 5, l’ultima prima di Natale, i concorrenti hanno ricevuto una lieta sorpresa: ciascuno di loro, anche gli ultimi entrati, ha ricevuto un filmato dalla propria famiglia e dai propri compagni che ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 22 dicembre 2020)sembra sempre più infastidita dal comportamento del Grande Fratello Vip 5. Non solo infatti è riuscita a incontrare il suo fidanzato Andrea Zelletta un’unica volta in tutti questi mesi, ma quest’ultimo nella Casa viene anche bistrattato e ignorato da Alfonso Signorini, che non a caso per ben due volte ha sbagliato nome, chiamandolo Andrea Damante. La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza diè stata la decisione del Grande Fratello di far vedere ai concorrenti i video in cui i loro famigliari gli facevano gli auguri. I filmati degli auguri della famiglia ai gieffini Nella diretta del Grande Fratello Vip 5, l’ultima prima di Natale, i concorrenti hanno ricevuto una lieta sorpresa: ciascuno di loro, anche gli ultimi entrati, ha ricevuto un filmato dalla propria famiglia e dai propri compagni che ...

