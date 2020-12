Microsoft si scusa per la funzionalità criticata di sorveglianza sul posto di lavoro : modifiche a Productivity Score di Microsoft 365 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il punteggio di produttività offerto da “Productivity Score” di Microsoft 365 consentiva ai manager di identificare i singoli dipendenti che non contribuivano abbastanza. Microsoft si è scusata per aver abilitato “troppe funzioni” al suo tool che secondo i critici equivale ad una sorveglianza sul posto di lavoro con conseguenti violazioni della privacy. L’azienda afferma che ora apporterà modifiche al servizio, che sarebbe nato per offrire agli amministratori IT di “aiutare i propri dipendenti a ottenere il massimo” dai suoi prodotti. Ma leggiamo dalle stessa pagine di Microsoft la presentazione di questo servizio : “Punteggio della produttività ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 22 dicembre 2020) Il punteggio di produttività offerto da “” di365 consentiva ai manager di identificare i singoli dipendenti che non contribuivano abbastanza.si èta per aver abilitato “troppe funzioni” al suo tool che secondo i critici equivale ad unasuldicon conseguenti violazioni della privacy. L’azienda afferma che ora apporteràal servizio, che sarebbe nato per offrire agli amministratori IT di “aiutare i propri dipendenti a ottenere il massimo” dai suoi prodotti. Ma leggiamo dalle stessa pagine dila presentazione di questo servizio : “Punteggio della produttività ...

LongoOlgaMaria_ : Questi si sono fatti dare i soldi dai governi per investigare il tipo di radiazioni utilizzate durante nazismo e fa… - BrxChannel : RT @IGNitalia: CD Projekt Red si scusa per lo stato di #Cyberpunk2077 e dichiara: 'Da oggi potete chiedere il rimborso', ma Sony e Microsof… - bortoletto79 : RT @IGNitalia: CD Projekt Red si scusa per lo stato di #Cyberpunk2077 e dichiara: 'Da oggi potete chiedere il rimborso', ma Sony e Microsof… - Yuro_23 : RT @IGNitalia: CD Projekt Red si scusa per lo stato di #Cyberpunk2077 e dichiara: 'Da oggi potete chiedere il rimborso', ma Sony e Microsof… - IGNitalia : CD Projekt Red si scusa per lo stato di #Cyberpunk2077 e dichiara: 'Da oggi potete chiedere il rimborso', ma Sony e… -